Meteoroloji'den İstanbul için kar yağışı alarmı!

T24 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiler doğrultusunda "kar" alarmına geçti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: "Yapılan tahminlere göre; Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle, İstanbul da yağışın akşam saatlerinden itibaren önce karla karışık yağmura (sulu kar), ardından da kara dönüşmesi bekleniyor.

Kar yağışının Perşembe sabah saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, bu gece ile Çarşamba öğle saatleri arasında kuvvetli yağacağı (kar kalınlığı: 5 ila 20 cm aralığında) tahmin ediliyor. Meteoroloji'den alınan uyarı doğrultusunda Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, İstanbul İtfaiyesi, İSKİ, İETT, İSFALT, Emniyet Müdürlüğü, İBB Trafik, Atık Yönetimi, İGDAŞ, Sosyal İdari İşler, Zabıta, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, Ulaşım AŞ, Şehir Hatları, Beyaz Masa, Bedaş ve Karayolları Temsilcileri saat 15.00 dan itibarin AKOM' DA hazır bulunacaklar.

Karla mücadele ekipleri kritik noktalarda konuşlanarak olumsuzlara karşı kürüme ve tuzlama çalışmaları yapacak. 870 araç ve iş makinesi, 2 bin 406 personel ile karlı hava koşullarıyla mücadele edilecek. İlçe Belediye Başkanlıkları da gerekli tedbirleri almaları için bilgilendirildi. Vatandaşların kar lastiği kullanmaları, emniyet şeritlerini ihlal etmemeleri ulaşım ve çalışmaların daha hızlı yapılması açısından önem taşıyor.

Meteoroloji'den uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü , bugün öğle saatlerinden itibaren Tunceli, Erzincan ve Bingöl çevrelerinde, akşam saatlerinden sonra da Marmara'nın güney ve doğusu (Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale, Balıkesir ile yüksek kesimleri başta olmak üzere İstanbul), Batı Karadeniz (Bolu, Düzce, Karabük ve Kastamonu ile zamanla Zonguldak, Bartın ve İnebolu çevreleri), Kütahya, Uşak, Afyon, Eskişehir'de kar yağışının beklendiği açıklandı.

Kar nerelerde etkili olacak?

Bugün öğle saatlerinden itibaren Tunceli, Erzincan ve Bingöl çevrelerinde, akşam saatlerinden sonra Marmara’nın güney ve doğusu (Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale, Balıkesir ile yüksek kesimleri başta olmak üzere İstanbul), Batı Karadeniz (Bolu, Düzce, Karabük ve Kastamonu ile zamanla Zonguldak, Bartın ve İnebolu çevreleri), Kütahya, Uşak, Afyon, Eskişehir ile Salı gününden itibaren Ankara, Çankırı, Denizli çevreleri ile zamanla Göller yöresi (Isparta ve Burdur ) , İç Anadolu bölge geneli ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde (Çorum, Amasya ve Tokat) kar yağışlarının kuvvetli olacağı belirtildi. Yoğun kar yağışıyla birlikte kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgarlar beklendiğinden ; tipi, ulaşımda aksama, görüş mesafesinde azalma, buzlanma, eğimin fazla olduğu yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarıldı.

Sağanak yağış beklenen bölgeler

Bugün öğle saatlerinden itibaren Muğla, Antalya, Anamur, Adana, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde aralıklarla kuvvetli sağanak ve gökgürültülü sağanak yağmur beklendiği açıklandı. Salı günü öğle saatlerinden sonra Muğla ve Antalya çevrelerinde Çarşamba günü ise bölge genelinde etkisini kaybetmesi beklenen yağışların oluşturabileceği; sel, su baskını, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbiri olmaları istendi.

Yurtta hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde görülacek yağışların; Marmaranın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Batı Karadeniz ile Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olmak üzere Yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu, İç Anadolunun kuzeydoğusu ile öğle saatlerinden sonra Trakyada akşam saatlerinden sonra Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz ile Kahramanmaraş ve Eskişehir çevrelerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimler ile zamanla batı bölgelerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, Marmara ile kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğulu (50-70 km/saat) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde, yarın ülkenin güneybatı kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin edildiği belirtildi. Doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda eğimin fazla olduğu alanlarda oluşabilecek çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.