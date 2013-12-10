İstanbul'da kar alarmı

Yapılan açıklamada kar yağışının genel hayatı olumsuz etkilemesi, ulaşım hizmetlerinde ve trafikte oluşturacağı güçlükler göz önünde bulundurularak vatandaşlardan zorunlu olmadıkça özel araçları ile trafiğe çıkmamaları istendi.

Açıklamada trafiğe çıkan araçların mutlaka zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları, kuraldışı ve trafik seyrini tehlikeye atıcı davranışlardan kaçınmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, görülebilecek don ve buzlanmaya karşı tedbirli olmaları, resmi makamlara ait duyuruları takip etmeleri istendi. Başkan Topbaş ise kar kalınlığının bazı yerlerde 30 cm'e ulaşacağını belirtti.

Tedbirler alındı

Şehrin dört bir yanında kar yağışı öncesi önlemler alan ekipler, Taksim'de de bir dizi tedbire başvurdu. Taksim Meydanı Gezi Parkı girişinde kar yağışı ve olası bir buzlanma ihtimaline karşı tuz yığını oluşturulurken, kar küreme araçları da hazır bekletiliyor.

Taksim'de kar nöbeti tutan belediye işçileri, "Bu araç hem kar kürüyor, hem tuz atıyor. Akşam saatlerine kadar nöbet tutacağız" dedi.

İstanbul'da etkili olan soğuk hava ve rüzgar, vatandaşlara da zor anlar yaşatıyor. Soğuk havadan en çok etkilenenler ise seyyar satıcıları. Soğukta çalışmakta güçlük çeken simitçiler, yaktıkları mangal ile ısınmaya çalışıyor. Zor şartlarda çalışan simitçiler "Biz de böyle bir yöntem bulduk. Çok soğuk. Isınmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tobaş uyardı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, kar yağışı sırasında vatandaşları mümkün mertebe toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri yönünde uyararak, “Karın getireceği güzelliğin kaosa dönüşmemesi için İBB olarak her türlü tedbirimiz var, İstanbullular bizimle olduğu müddetçe hiçbir problem yaşanmaz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, olumsuz hava koşulları ile mücadele konusunda alınan tedbirleri açıkladı. Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) bir basın toplantısı düzenleyen Topbaş, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Önümüzdeki günlerde İstanbul’u etkisi altına alacak bir kar yağışının yaşanacağını söyleyen Topbaş, “Vatandaşlarımıza mümkün mertebe topyu taşıma araçlarını kullanmalarını önermekteyim. Geçmiş yıllarda olduğu gibi kar lastiği donanımı olmayan araçları vatandaşların kullanmamasını önermekteyiz” dedi.

Kar 30 santimetreye ulaşacak

İstanbul’da geçtiğimiz yıllardaki kar yağışının vatandaşların da desteği ile problemsiz bir şekilde atlatıldığını iddia eden Topbaş, “İstanbul’un kar yağışından etkilenmemesi için çalışıyoruz. Hazırlıklarımız yeterli. Gerekli araç ve ekipmanlarımız mevcut. Kar yağışı tipi şeklinde ortaya çıkabilir. Saatte 80 kilometre hıza ulaşacak rüzgardan bahsedilmekte. Kar lastiği ve kış lastiği olmayanların araçlarıyla dışarı çıkmama hassasiyetini göstermelerini istiyoruz. Toplu taşımada gerekli tedbirler alındı ve ek seferler konuldu. Perşembe öğleye kadar sürecek bir kar yağışından bahsedilmekte. Karın getireceği güzelliğin kaosa dönüşmemesi için İBB olarak her türlü tedbirimiz var, İstanbullular bizimle olduğu müddetçe hiçbir problem yaşanmaz” dedi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Topbaş, okulların tatil edilip edilmeyeceğinin sorulması üzerine, “Okullar ile ilgili karar merci valiliğimizdir. Sayın valimiz geçen yıl da değerlendirmeler yaptıktan sonra açıklama yapmıştı. Bu kararı sayın valimiz verecektir” diye konuştu.

Kentin Kuzey bölgelerinde 30 cm boyuna ulaşacak bir kar yağışının olabileceğini söyleyen Topbaş, gizli buzlanma konusunda da sürücüleri uyardı.

Topbaş metrobüs hatlarında da gerekli önlemlerin alındığını ifade ederek, “Metrobüs hatları dahil köylere kadar gerekli her alanda tedbirlerimizi aldık. Bütün bölgelerde karla mücadele malzemelerimiz beklemekte. Birkaç gündür çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” şeklinde konuştu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da sokakta yaşan vatandaşlar için barınacak yerlerin ayarlandığını söyleyen Topbaş, “Sokakta yaşayan vatandaşlarımızı hem ihbarlar, hem tespitlerimizle spor salonlarına almaktayız. 100’ün üzerinde yurttaşımız var şu an barındırdığımız. Suriyelilerle ilgili valiliğimiz Kızılay ile birlikte çalışma yapmakta” ifadelerini kullandı.

Kar yağışı bu akşam başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Ardahan ve Hatay çevrelerinde Salı günü yağış bekleniyor.

Tahminlere göre, yağışlar, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un batısında kuvvetli olmak üzere genellikle kar, kıyı Ege, Hatay, Kilis, Gaziantep ile sabah saatlerinde İstanbul'da yağmur şeklinde olacak.

İstanbul'da sabah saatlerinde görülecek yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve yükseklerde kara, akşam saatlerinden itibaren ise il genelinde kar yağışına dönüşecek.

Rüzgar, Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Orta ve Doğu Karadeniz, Orta ve Güney Ege ile Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) ve kısa süreli fırtına (50-70 kilometre/saat) şeklinde esecek. Özellikle sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı yaşanacak.

Çarşamba günü, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış olacak. Orta ve Doğu Akdeniz kıyı şeridinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde kar şeklinde görülecek yağışlar, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda aralıklarla kuvvetli gerçekleşecek.

Rüzgar, Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Orta ve Güney Ege ile Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli, Ege ve Akdeniz kıyı şeridinde hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette buzlanma ve don olayı yaşanacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında zirai don görülecek.

Perşembe günü ise kuzey ve doğu kesimlerde kar yağışı, Orta ve Doğu Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de fırtına, ülke genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı etkisini sürdürecek.

Hava sıcaklığı düşecek

Hava sıcaklığı, salı günü kuzeybatı kesimlerde, 11 ve 12 Aralık'ta ise ülke genelinde 6 ila 10 derece azalacak.

Açıklamada, vatandaşlardan, kuvvetli soğuk hava, kar yağışı, fırtına, buzlanma ve don ile zirai don olayının neden olabileceği olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.