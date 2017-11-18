İstanbul'da kaçırılan çocuk 3 saat içinde kurtarıldı

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) ESENYURT\'ta Suriye uyruklu 15 yaşındaki B.M. adlı çocuğu kaçırarak babasından 200 bin lira fidye isteyen 5 kişi 3 saat içinde polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hayatı karşılığında fidye istenen B.M. ise Avcılar\'da zorla tutulduğu evde elleri ve ayakları bağlı bir şekilde bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne 16 Kasım 2017 tarihinde saat 22.30\'da polise başvuran Mobilya işiyle uğraşan baba O.M., oğlunun ortadan kaybolduğunu ve kendisini arayan bir kişinin hayatı karşılığında 200 bin lira fidye istediğini söyledi. Baba polisteki ifadesinde \"Beni arayan kişi \'Yarın akşama kadar para vermezsen çocuğunun ne olacağını biliyorsun\' dedi. Telefona verdikleri oğlum sadece \'baba\" diyebildi.\" dedi. Gasp Büro Amirliği, Rehine kurtarma ve müzakare timleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada 15 yaşındaki B.M.\'nin işyerini kapattıktan sonra zorla bir araca bindirildiğini ve kaçırıldığını tespit edildi.

POLİS TELEFONDA ŞÜPHELİYE TUZAK KURDU

Polis önce fidyecilerin aradığı telefonu inceleme altına aldı. Telefonun markette çalışan bir kişiye ait olduğunu belirlendi. Polis bu kişiye ulaştığında telefonunun bu kişinin ağabeyi olan Samer F. tarafından kullanıldığını belirledi. Bunun üzerine şüpheliyi yakalamak için polis bir tuzak kurdu. Bu telefon numarası arayan polis \"Kardeşin kaza yaptı hemen gel\" şeklinde konuştu. Kardeşinin kaza yaptığını sanan Samer F. geldiği market önünde gözaltına alındı.

3 SAAT SONRA KURTARILDI

Hemen ifadesi alınan Samer F., kaçırılan çocuğun zorla tutulduğu Avcılar, Güney yan yol üzerinde bulunan 7/78 numaralı binayı polise gösterdi. Polis saat 01.30 da kaçırılma müracaatı yapıldıktan 3 saat sonra binaya yaptığı baskında elleri ve ayakları bağlı bir şekilde tutulan 15 yaşındaki B.M.\'yi kurtardı. Kaçırılan kişinin başında bekleyen Belal K.(21), Muhammet E.(21), Moatasen B.(24), Muhammed E. C.(24)\'yi gözaltına aldı. Asayiş şube müdürlüğüne getirilen 15 yaşındaki B.M. gözyaşları içinde babası O.M.\'ye kavuştu.

ÇETE LİDERİ SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Gasp Büro Amirliğine getirilen şüpheliler olayla ilgili sorgulanırken, fidye çetesinin lideri olduğu öğrenilen Muhammet E. ifadesinde suçunu itiraf etti. Muhammet E., suç arkadaşlarından Samer F. ile Belal K.\'nin kaçırdıkları kişinin ailesini Suudi Arabistanda yaşadıkları dönemden tanıdıklarını, durumları iyi olduğu için böyle bir kaçırma planı yapıp para almayı düşündüklerini söylediği öğrenildi. Diğer şüphelilerin \"Susma\" haklarını kullandıklarını yada suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye gönderildi.

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