-İstanbul'da kaçakçılık operasyonu: 18 gözaltı İSTANBUL (A.A) - 19.12.2011 - Fatih'te Polonya Pazarı'na düzenlenen operasyonda, 50 bin paket kaçak sigara ve puro ile 294 şişe kaçak içki ele geçirildi. Operasyonlarda, 18 kişi gözaltına alındı İstanbul Mali Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Bürosu ekipleri, bir şebekenin yurt dışından getirdikleri kaçak içki ve sigaraları yılbaşı gecesi eğlence yerlerinde pazarlamak istediğini öğrendi. Bunun üzerine Fatih'te bulunan Polonya Pazarı'na operasyon düzenledi. Operasyonda, bazı iş yerlerinin özel dolaplarla kapattıkları yerlerde gizli geçitlere rastlandı. Dolapların arkasındaki gizli bölmelere giren polis, 50 bin paket kaçak sigara ve puro ile 294 şişe kaçak içki ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 1996 adet etiket ve bandrol ile kaçak eşyaların naklinde kullanılan bir kamyonete de el konuldu.