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İstanbul'da kaçak sigara operasyonu... Sigaraları gizli bölmede saklamışlar

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA)- KÜÇÜKÇEKMECE'de polis, kaçak sigara operasyonu düzenledi

02 Nisan 2018 15:55

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA)- KÜÇÜKÇEKMECE\'de polis, kaçak sigara operasyonu düzenledi.
Polis, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi\'nde kaçak sigaraların saklandığını belirlediği bir iş hanına girdiğinde çöp ve molozlar ile karşılaştı. Çöp yığınlarını kaldıran polis ekipleri, binanın bodrumundaki gizli bölmeye giden kapağı buldu. Kapak kaldırıldığında çuvallar içinde çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi. Gizli depoda  5 bin paket kaçak sigara bulunduğu belirtildi.  Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

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