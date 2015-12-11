İstanbul'da Jandarma aracına uzun namlulu silahlarla saldırı

İstanbul Nurtepe'de, Jandarma aracının geçişi sırasında üstgeçitten uzun namlulu silahla ateş açıldı. Olayda 1 astsubay kırılan cam parçalarının yüzüne isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandı.

DHA'nın haberine göre, akşam saatlerinde meydana gelen olayda, TEM bağlantı yolunun Nurtepe mevkiinde seyir halinde olan bir jandarma midibüsüne, AKOM yakınlarındaki üstgeçitten Kalaşnikof marka otomatik silahla ateş açıldı.

Askeri araca 7 mermi isabet ederken, araçtaki bir astsubay, cam parçalarının yüzüne isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. Yaralı astsubay Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Saldırı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.