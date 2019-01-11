İstanbul'da İslam ve Sol Çalıştayı

İslam ve Sol Çalıştayı 12-13 Ocak 2019 tarihlerinde İstanbul Balat’ta İnşa Kültürevi’nde düzenlenecek.

Açılış konuşmasını yazar Lütfü Oflaz yapacağı dört oturumluk çalıştayda İslam ve sol üzerine sunumlar yapılacak.

Cumartesi günü saat 13’te başlayacak ve iki gün sürecek çalıştayda, CHP milletvekili Abdüllatif Şener, Prof. Dr. Nuray Mert, İlahiyatçı Yazar İhsan Eliaçık, Prof. Dr. Hayri Kırbaşoğlu, HDP milletvekili Hüda Kaya, T24 yazarı Prof. Dr. Tayfun Atay, Prof. Dr. Yüksel Taşkın, Prof. Dr. Zeki Kılıçarslan, ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş, HDP Milletvekili Ayhan Bilgen, Atılım Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Deniz Bakır, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Muammer Bilgiç , İYİ Parti kurucularından Ayşe Sucu, siyasetçi Bülent Parmaksız, AKP kurucularından Fatma Bostan Ünsal, Dev- Genç kurucularından Sarp Kuray ve aktivist Veli Saçılık konuşma yapacaklar.

Çalıştay oturumlarına verilecek aralarda, müzisyen Nergis Kaya'da müzik dinletisiyle katkıda bulunacak.