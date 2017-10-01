T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 50 gözaltı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 hücre evine eş zamanlı baskın düzenledi

Fotoğraf: Arşiv

01 Ekim 2017 00:56

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, çok sayıda yabancı uyruklu üyenin kentteki hücre evlerinde saklandığını ve Irak ve Suriye'deki örgüt yönetiminden eylem talimatı beklediğini tespit etti.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 29 Eylül'de Maltepe, Silivri, Fatih, Başakşehir, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Pendik, Güngören ve Beylikdüzü'de 14 hücre evine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 50 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ETİKETLER

terörle mücadeleışidistanbulbaskıngözaltıhücre evipolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24