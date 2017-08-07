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İstanbul'da IŞİD operasyonu; 5 gözaltı

İstanbul'da IŞİD'e yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı

07 Ağustos 2017 16:39

İstanbul'da  IŞİD'e yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı.

İstanbul MİT Bölge Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerinin çalışması sonucu, terör örgütü IŞİD adına eylem yapmak amacıyla kente geldikleri öne sürülen 5 kişinin adresleri tespit edildi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü polislerinin de katıldığı operasyonda, Başakşehir'deki 2 adreste yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Evde, 3 tabanca, 1 susturucu, dijital malzemeler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesinde gözaltında tutulan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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