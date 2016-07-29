İstanbul’da IŞİD operasyonu; 29 gözaltı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Başakşehir'de yaptığı operasyonda, 22'si yabancı 29 kişi, IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin, sansasyonel eyleme hazırlandığı öne sürüldü.

İstanbul Başakşehir'de terör örgütü IŞİD üyesi olduğu iddia edilen 22'si yabancı uyruklu 29 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'le bağlantılı olduğu ve geçmişte Suriye'deki çatışma bölgelerine sıkça gittiği belirlenen bazı şüphelilerin, FETÖ'nün darbe girişimi sonrası sansasyonel eylemler yapabileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Başakşehir'de bazı adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 22'si yabancı uyruklu 29 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ile şifrelenmiş örgütsel doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 şüphelinin adliyeye sevk edileceği, 22 yabancının ise sınır dışı edileceği öğrenildi.