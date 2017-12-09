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İstanbul'da IŞİD operasyonu; 23 gözaltı

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor

09 Aralık 2017 22:16

İstanbul'da IŞİD'e yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 23 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte IŞİD adına sansasyonel eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 23 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

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