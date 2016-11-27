İstanbul'da IŞİD operasyonu; 11 gözaltı

İstanbul Fatih'te daha önceden belirlenmiş adreslere düzenlen operasyonda 11 IŞİD'li gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, İsekenderpaşa Mahallesi'nde bulunan bazı adreslerde terör örgütü IŞİD üyesi kişilerin kaldığı istihbaratını aldı.

Ekipler, bir hafta boyunca bu adresleri teknik ve fiziki takibe aldı. Ardından bu akşam 18.00 sıralarında sözkonusu adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, IŞİD üyesi oldukları belirlenen yabancı uyruklu 11 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, dijital veriler ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi.



Haseki eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 11 kişi, Vatan Caddesi üzerinde bulunan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.