İstanbul'da IŞİD operasyonu

İstanbul Bağcılar'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başta Bağcılar olmak üzere tespit edilen adreslere özel harekat polislerinin desteği ile eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat ve sivil polis ekipleri Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmana gelerek burada bulunan bir şüpheliyi gözaltına aldı. Polis ekipleri şüphelinin evinde aramalar yaptı.

Operasyon hakkında detaylı bilgi verilmezken, söz konusu adreslerdeki aramaların sürdüğü öğrenildi.