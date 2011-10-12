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Yaşam

İstanbul'da ırkçı taksici saldırısı

İstanbul'da Ermeni kökenli M., şivesi nedeniyle bindiği taksinin şoförünün sözlü sataşma ve saldırısına

12 Ekim 2011 03:00

T24 - İstanbul'da Ermeni kökenli M., şivesi nedeniyle bindiği taksinin şoförünün sözlü sataşma ve saldırısına maruz kaldı. “Sen kâfirsin” diyerek yumruk atan taksicinin sabıkalı olduğu ortaya çıkınca şikayetten vazgeçen M'yi şikayetçi olması için avukatı Kezban Hatemi ve polis ikna etti. 

Evine gitmek için 5 Ekim’de taksiye binen Ermeni asıllı M.’nin yolculuğu kâbusa döndü. Radikal gazetesinde yer alan haber şöyle: 

Yol tarif ettiği taksicinin “Şiven bozuk, Yahudi misin, Ermeni mi?” sorusunu, “Ermeniyim” diye yanıtlayan M. beklemediği bir cevap aldı: “Sizin kutsal kitabınız ne anlatıyor, siz kimsiniz, burada işiniz ne?”

M.’nin araçtan inme girişimi de engellendi. “Sen kâfirsin, cehennemde yanacaksın” cümlesine karşı, “Bana kâfir diyemezsin” diyen M., şoför tarafından yumruklanıp caddeye bırakıldı. Kaşı patlayan M.’ye ilk müdahale yoldan geçen bir avukattan geldi. Avukat taksicinin plakasını alarak M.’yi karakola götürdü.
 

Korkudan vazgeçti

Burada ilk ifadesinin ardından, tekrar Levent Emniyeti’ne çağrılan mağdur, taksicinin geçmişinde taciz olduğunu ve halen gasptan arandığını öğrenince, korktu, Daha sonra devreye avukat Kezban Hatemi girdi. Hatemi, dosyasını üstlendiği M.’nin “Dosyayı geri alın, daha fazla uğraşmak istemiyorum” dediğini anlattı.

M.’nin, şikâyetten vazgeçmemesi için Emniyet Amiri Ahmet Katipoğlu ve Asayiş Şube Müdürü Cihan Demirbilek tarafından ikna edildiğini söyleyen Hatemi, “Emniyet Genel Müdürlüğü konuya sıradan bir darp gibi yaklaşmadı. Titizlikle ilgilenip, suç duyurusunun gerçekleşmesini sağladılar. Başsavcı Nurten Altınok da, taksicinin suçu üstlenmek için gelen bir yakınının ifadesini ‘yalan beyan’ saydı, ona da dava açılacak” dedi.


Yahudi misin Ermeni mi?

M. taksiye Zincirlikuyu’dan bindi. Yol tarif ederken şoför “Şiven bozuk. Yahudi misin, Ermeni mi?” diye sordu. “Ermeniyim” yanıtını veren M. hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı: “Sizin kutsal kitabınız ne anlatıyor? Siz kimsiniz, burada ne işiniz var?”


Saçından tutup attı

Konuyu değiştirme çabaları başarısız kalan M.’nin araçtan inme girişimi de engellendi. “Sen kâfirsin”sözlerine “Bana kâfir diyemezsin” yanıtını verince şoför arkaya dönüp yüzüne yumruk attı. Saldırgan, daha sonra kadını saçından tutup caddeye bıraktı.


Karakolda vazgeçti...

Yoldan geçen bir avukatın yardımcı olup karakola götürdüğü M. şoförden şikâyetçi olacaktı ama suç kayıtlarını öğrenince korkudan vazgeçti. Daha sonra araya Emniyet Amiri ve Asayiş Şube Müdürü ile avukat Hatemi girip şikâyâtçi olması için ikna ettiler.


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