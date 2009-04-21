İstanbul’da insan kaçakçılığı operasyonu

İstanbul'da sahte belge hazırlayarak insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 31 kişiden 11'i tutuklandı.



Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Örgütlü olarak sahte belge hazırlamak suretiyle göçmen kaçakçılığı yaptığı" tespit edilen bir suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyon kapsamında gözaltına alınan 31 kişinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çeşitli kurumlara ve konsolosluklara ait çok sayıda sahte mühür, 85 adet fotoğrafları değiştirilmiş çalıntı pasaport, 10 adet sahte vize, 26 adet sahte nüfus cüzdanı, çok sayıda boş nüfus cüzdanı ve sürücü belgesi ile boş pasaport sayfası ele geçirildi.



Polis yetkilileri, 6 aylık fiziki ve teknik takip sonucu yakalanan Hayrettin Y. ve Hulis K. elebaşılığındaki suç örgütünün, aranan ya da Türkiye dışına çıkması yasak kişileri, sahte pasaport veya fotoğraflarını değiştirdikleri çalıntı pasaportlarla Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere'ye kaçırdıklarını bildirdi.



Yurt dışına gönderdikleri kişilerden 5 ile 10 bin avro alan suç örgütü üyelerinden ele geçirilen malzemeler arasında Bosna Hersek'in Mostar kentinde görevli bir ataşenin eşine ait diplomat pasaportunun yanı sıra Atatürk, Sabiha Gökçen, Adana ve Antalya havalimanlarına ait giriş-çıkış mühürlerinin sahtelerinin bulunduğu görüldü.



Polisteki işlemlerinin ardından Fatih Adliyesine sevk edilen 31 kişiden 11'i tutuklanarak cezaevine konuldu.

