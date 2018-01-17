İstanbul'da inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında bir kişi öldü

İstanbul Sultangazi'de bir inşaat alanında yapılan çalışma sırasında toprak kaydı. Toprak altında kalan 23 yaşındaki Cumali Yıldız'ın cansız bedeni olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Olay saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İsmetpaşa Mahallesi 91. Sokak'ta bulunan inşaat alanında kazı çalışması yapılırken henüz bilinmeyen nedenle toprak kaydı. Toprak altında bir kişinin kaldığı belirtililirken olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Toprak altında kaldığı belirtilen kişinin yakınları sinir krizleri geçirdi. Arama kurtarma çalışmaları sonucu Cumali Yıldız (23)'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Yıldız'ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)