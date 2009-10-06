İstanbul'da IMF resepsiyonu

Resepsiyonda ilginç diyalog

Korumalarla gerginlik

Resepsiyona Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Hazine ve Merkez Bankası’ndan bürokratlar da katılıyor.Resepsiyon zengin menüsüyle dikkat çekiyor. Konuklara girişte Türk lokumu ikram edilirken aynı zamanda lokumlar küçük kutular halinde hediye olarak veriliyor.Gazetecilerin, “Yarın IMF-Dünya Bankası toplantılarından ne kararlar çıkar” sorusu üzerine Erdoğan, Ali Babacan’a dönerek “Ali yarın ne olur” diye sordu. Babacan da bu soruya “Kararları toplantılardan sonra göreceğiz” cevabını verdi.IMF ile ilgili bir diğer ilginç diyalog ise Türkiye ile muhtemel anlaşmanın miktarı ile ilgili olarak yaşandı.Erdoğan, bir gazetecinin, IMF'den 45 milyar dolarlık öneri bulunduğuna dair haberleri hatırlatması üzerine, “Böyle bir teklif gelebilir de gelmeyebilir de ama bunlar gelirken hangi gerekçelere bağlı, bunların şartları nedir, bunlar önemlidir. Bizim şu andaki toplantılarımız Dünya Bankası ve IMF toplantıları, IMF-Türkiye görüşmesi değil” dedi.Erdoğan, yıllık toplantıların bitmesinin ardından teknik çalışmaların süreceğini bildirdi ve “İnşallah bu görüşmelerden sonra bu işi kapatırız. IMF de rahatlar biz de rahatlarız” diye konuştu.Bir gazeteci Başbakan'a "Anlaşmanın 45 milyar dolarlık olacağı söyleniyor" diye sorunca, Erdoğan tekrar Babacan'a dönüp gülümseyerek, "Senin bir bilgin var mı" diye sordu. Babacan da "Hayır" cevabını verdi.Oldukça neşeli olduğu gözlenen Erdoğan gazetecilerin IMF anlaşması ile ilgili ısrarlı soruları üzerine, "Bu iş bir an önce bitse de hem siz hem de biz rahat etsek" dedi.Neşeli bir ortamda geçen resepsiyonda Başbakan Erdoğan'ın gazetecilere yönelik sert tutumu dikkat çekti. Gazetecilerin Erdoğan'a yaklaşmasına izin vermeyen korumalarla gazeteciler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.IMF ve Dünya Bankası’nın toplantıya katılmak için İstanbul’da bulunan bütün üst düzey yetkilileri resepsiyona katılıyor. Başbakan Erdoğan’ın resepsiyonda IMF Başkan Yardımcısı Lipsky ile yaptığı sohbet dikkat çekti.Başbakan Erdoğan 20:45 civarında resepsiyondan ayrıldı. Resepsiyon siyasi temsilciler, üst düzey bürokratlar ve paranın patronlarının katılımıyla devam ediyor. Davetliler Anadolu Ateşi gösterisini izleyecek.