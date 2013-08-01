İstanbul'da iki kamyon tabanca incelemeye alındı

İstanbul'da, kurusıkı yerine gerçek tabanca yüklü oldukları ihbarı üzerine takibe alınan iki kamyon, emniyete çekilerek inceleme altına alındı. Konya'daki firma yetkilileri tarafından, Avrupa ülkelerine ihraç edilmek üzere kurusıkı tabanca yüklü oldukları belirtilen kamyonlarla ilgili araştırma sürüyor.

Mehmet Aktaran'ın DHA'da yayımlanan haberine göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Avrupa ülkelerine gönderilmek üzere Konya’daki fabrikadan tabanca yüklenen iki kamyonu takibe aldı. İstanbul Anadolu yakasında park halinde bulunan 2 kamyon sürücüleri ile birlikte emniyete getirildi.

Gerçek tabanca yüklendiği iddiası üzerine böyle bir işleme tabi tutulan kamyonların sürücüleri, tabancaların kurusıkı olduğuna dair belgeleri polise gösterdi. Polisle temasa geçen Konya’daki firma yetkilileri de, ihraç malı olan kurusıkı tabancalarla ilgili herhangi bir usulsüzlüğün olmadığını bildirdi. Polisin kurusıkı tabancalarla ilgili incelemesi sürüyor.