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İstanbul'da İETT otobüsüne molotoflu saldırı

Kağıthane’de yaklaşık 50 kişilik yüzleri kapalı grup korsan gösteri yaptı. O sırada Güzeltepe-Eminönü...

01 Ekim 2011 03:00

T24 - Kağıthane’de yaklaşık 50 kişilik yüzleri kapalı grup korsan gösteri yaptı. O sırada Güzeltepe-Eminönü seferi yapan İETT otobüsüne de molotof kokteyli atan şüpheliler, ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirdi.

Nurtepe’de yaklaşık 50 kişilik yüzleri kapalı grup saat 20.00 sıralarında Sokullu Caddesi üzerinde korsan gösteri yaptı. Bu sırada, Güzeltepe-Eminönü seferini yapan İETT otobüsünü durduran göstericiler, otobüsün içindeki yolcuları indirdi. 

Yolcuları indirip molotof attılar

Otobüs şoförünün uyarılarına kulak asmayan terör örgütü yandaşları otobüsün camlarına molotof atarak kaçtı. Otobüsün ön kısmındaki alevlere, otobüsün şoförü yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Olayda yaralanan olmazken, İETT otobüsünde maddi hasar meydana geldi.

Otobüsünün şoförü Fikret Gülbahar, olayı şöyle anlattı: “Yolcu indirmek için durağa yanaşacaktım. Önümüzü yaklaşık 50 kişi kesti. Aracı durdurdular. Otobüsten inmemizi istediler. Direndik ama dinlemediler. Yüzleri maskeli gruptu. Yapmayın diye uyardım. Ama ‘Doğuda bizim halkımıza yaptıklarınız yetmiyor mu’ deyip bizi tehdit ettiler. Ardından otobüse molotof attılar" dedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattırken, kaçan şüphelileri arıyor...


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