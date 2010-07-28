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Yaşam

İstanbul'da hortum paniği

İstanbul'un Fatih ilçesinde aniden başlayan yağmur ve fırtınanın ardından oluşan hortum korkulu dakikalar yaşanmasına neden oldu.

28 Temmuz 2010 03:00

T24- İstanbul'un Fatih ilçesindeki Nuruosmaniye Caddesi'nde oluşan ve bir binanın çatı malzemelerini söken hortum, yurttaş, esnaf ve turistler arasında heyecanlı dakikalara neden oldu.


Mollafenari Mahallesi Nuruosmaniye Caddesi'nde saat 14.00 sıralarında aniden başlayan yağmur ve fırtınanın ardından, hortum oluştu. Caddedeki şemsiyeleri, sandalye ve masaları metrelerce sürükleyen hortum sırasında turistler ile caddede faaliyet gösteren esnafın heyecanla koşuşturduğu görüldü. Hortumun geldiğini gören insanlar, çevredeki dükkanlara sığındı.


Bu arada, caddede bulunan bir binanın çatı malzemeleri de olay sırasında uçarak caddeye düştü ve hortumla birlikte çevreye dağıldı.


Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürlüğü yetkilileri, hortuma, dikine faaliyetlerin yoğun olarak gerçekleştiği bir bulutun neden olduğunu düşündüklerini, ancak olay anında ölçüm yapılmadığı için şiddetinin belirlenemeyeceğini bildirdi.

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