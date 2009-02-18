İstanbul'da Hizbullah operasyonu

İstanbul'da “Hizbullah” terör örgütüne yönelik operasyonda, 22 kişi gözaltına alındı.





İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı ekipler yaptıkları çalışmalar sonucunda, “Hizbullah” terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.



Operasyonda, örgüt üyesi oldukları ileri sürülen 22 kişi gözaltına alındı. Polis, bu kişilerin adreslerinde de çok sayıda örgütsel doküman ele geçirdi.



Konuyla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü belirten yetkililer, gözaltı sayısının artabileceğini bildirdi.



Gözaltına alınan 22 kişinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



