istanbul'da hesaplaşma

Karikatür krizinin ardından Müslüman bir ülkeye ilk ziyaretini İstanbul’a yapan Rasmussen’i koruyan gizli servis, Türklerin Rasmussen ile “hesaplaşması olasılığı”na karşı önlem almış.



Hz. Muhammed’e hakaret içeren karikatürlerin Danimarka medyasında yayımlanması nedeniyle patlak veren krizden sonra Müslüman bir ülkeye yaptığı ilk ziyareti geçen nisan başında Türkiye’ye gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen’i koruyan Danimarka Gizli Servisi’nin (PET), Rasmussen’e Türkiye’de suikast düzenlenebileceği gerekçesiyle panik yaşadığı ortaya çıktı. Danimarkalı yazarlar Bjarne Steensbeck ve Troels Mylenberg’in 12 Kasım’da çıkacak, “Başkan Fogh’un Danimarkası 2001-2009” adlı kitabının 46 ve 47’nci sayfalarında, “Artık sorun kalmadı” başlığıyla Rasmussen’in İstanbul’da kaldığı otelin suitinde yaşadığı düşme olayı ile sonrası bir hesaplaşma öyküsü gibi kurgulanarak aktarıldı.



Kitaba göre, Danimarka gizli servisi elemanları, Rasmussen’e bir şey yapılabilir korkusuyla İstanbul’da kaldığı otel odasında düşüp omuzunu eklem yerinden zedelemesi üzerine götürüldüğü hastanede Danimarka’daki doktorlara danışmadan tıbbi müdahale yapılmasına izin vermedi. PET elemanları, Türk doktorların verdiği ağrı kesici ilaçlar için Danimarka’daki doktorlardan tek tek onay aldı. Rasmussen’e ancak bu onaydan sonra ağrı kesici enjekte edildi. Kitapta İstanbul’da yaşananlarla ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:



İlaçlar tek tek soruldu



“Fogh İstanbul’daki otelin suitinde gece düşerek omzunu eklem yerinden zedeledi. Ertesi gün kravatsız, bitkin ve sağ kolu askıya alınmış bir halde konuşacağı salonda yerini aldı. Bu görüntü birçok Türkün hoşuna gitmişti. Fogh’un çok büyük ağrısı vardı. Müslüman ülkelerde sık sık ağrı kesici ilaç vermekte temkinliler. Ağrı kesici iğne olmak isteyen Fogh’un durumunda bile bu böyleydi. Türk doktorlar, eski Danimarka Başbakanı’na iğne yapmadan önce kendisini korumakla görevli Danimarka Gizli Servisi (PET) elemanları, silaha davranır gibi hemen cep telefonlarına sarılıp, Danimarka’daki doktorları aradı. PET elemanları, Türk doktorların enjektöre koyacakları ilaçları tek tek kontrol ettirdi. Ancak bundan sonra iğne yapılmasına izin verildi. Bu sanki Türklerin Anders Fogh Rasmussen ile ‘hesaplaşması’ ihtimaline karşı alınmış bir önlemdi.”



Kitapta, konuşması sırasında Rasmussen’i en ön sıralarda dinleyen Başbakan Tayyip Erdoğan’ın sakin bir şekilde alkışladığı gibi bilgiler de aktarıldı. Kitaba göre, Rasmussen’in İstanbul macerası, Erdoğan’la başbaşa yaptığı görüşme ve “Artık herhangi bir sorun kalmadı” sözleriyle noktalandı. Yazarlardan Bjarne Steensbeck, Milliyet’e yaptığı açıklamada, Gizli Servis elemanlarının bu uygulamalarının bir tür kaygı göstergesi olduğunu belirtti.



Ne olmuştu?



Bir gazetede yayımlanan Hz. Muhammed karikatürlerini Rasmussen’in ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmesi Müslüman ülkelerdeki tepkiyi artırmıştı.



Bu yüzden Türkiye, nisandaki NATO zirvesinde Rasmussen’in İttifak’a genel sekreter olmasını bir süre veto etmişti.

