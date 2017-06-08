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İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu; çok sayıda gözaltı var

Polis, Maltepe'de aranması bulunan 9 hedef şahsın evlerine baskın düzenleyerek adreslerde aralamalarda bulundu

Fotoğraf: Arşiv

08 Haziran 2017 11:30

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde kent genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyona havadan polis helikopteri de destek verirken çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde kent genelinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan aranması bulunan 50 hedef şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyona özel harekat polisleri ve havadan da polis helikopteri destek verdi. Polis ekipleri Maltepe'de aranması bulunan 9 hedef şahsın evlerine baskın düzenleyerek adreslerde aralamalarda bulundu. 

Maltepe Başıbüyük Mahallesi, Trafo Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın giriş katına özel harekat polisleriyle baskın düzenleyen ekipler dairede aramalar yaptı. Aramalar sırasında polis ekipleri bina dışında önlem aldığı görüldü.

Polis ekipleri Küçükçekmece, Atatürk Mahallesi, Dilek Sokak'taki bir binaya da operasyon düzenledi. Operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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