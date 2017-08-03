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İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

18 adreste aramalar yapılırken 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi

Fotoğraf: Arşiv

03 Ağustos 2017 11:37

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Sultangazi’de birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de dâhil olmak üzere çok sayıda sivil ekip destek verdi. Vatan Caddesinde bulunan İstanbul
 Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler sabahsaat 05.00 sıralarında operasyon için düğmeye bastı.
 
Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamındaSultangazi, Gazi Mahallesi, 1368/2 sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesine özel tim yardımıyla girildi. Adreste yapılan aramalarda şüpheli şahıslar gözaltına alındı.
 
Aramalar sırasında polis helikopterinin de operasyona havadan destek verdiği görüldü.Sultangazi İlçesi genelinde düzenlenen operasyonda 18 adreste aramalar yapılırken 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

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