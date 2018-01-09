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İstanbul'da helikopter destekli operasyon; gözaltılar var

İstanbul'un Avrupa yakasında 39 şüpheliye ait önceden belirlenen 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi

09 Ocak 2018 10:05

İstanbul'da emniyet genel müdürlüğü tarafından şafak vakti gerçekleştirilen helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avrupa Yakası'nda, uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen 39 şüpheliye ait önceden belirlenen 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polisi ve polis helikopterinin de destek verdiği çalışmalar kapsamında söz konusu adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Ekipler, aranan bazı şüphelileri yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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