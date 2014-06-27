İstanbul'da helikopter destekli bonzai operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, geçtiğimiz hafta Kumkapı bölgesine yaptığı operasyonun ardından bu kez Fatih, Karagümrük, Haydar ve Ayvansaray mahallelerinde uyuşturucu satıcıları, organize suç örgütü üyeleri, cinayetin de arasında bulunduğu haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik bin 500 polisle operasyon başlattı.

Çetin Aydın'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, polis helikopteri ve Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 26 adrese girilirken, sokaklardaki şüpheli kişilere de kimlik kontorolü yapıldı. Operasyona Terör, Organize, Mali, Kaçakçılık ve Narkotik Şube ekipleri de katıldı. Operasyonda, özellikle bonzai çeteleri hedef alınırken, kaçak göçmenlerin de aranacağı belirtildi.