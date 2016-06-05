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İstanbul'daki HDP mitinginde gözaltına alınan 50 kişi serbest bırakıldı

Miting sonrasında biri hamile kadın, 4'ü çocuk 50 kişi gözaltına alınmıştı

05 Haziran 2016 19:49

Rabia Çetin

HDP’nin İstanbul’da Bakırköy’de düzenlediği ‘Darbeye karşı demokratik direniş’ mitinginin ardından alandan ayrınlar arasında gözaltına alınanlar oldu. Özgürlükçü Hukukçular Derneği’nden (ÖHD) Bülent Çoban, gözaltına alınanlar arasında hamile bir kadının da yer aldığını belirterek, “4'ü çocuk 50 kişi gözaltına alındı” dedi. Gözaltına alınanlar, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. 

Dokunulmazlıkların kaldırılmasına karşı HDP İl Örgütü, Bakırköy Cumartesi Halk  Pazarı Meydanı’nda ‘Darbeye karşı demokratik direniş’ mitingi gerçekleştirdi. Mitingin sona ermesinin ardından bazı çıkış noktalarında polisin tazyikli su ile müdahalede bulunduğu ve çok sayıda gözaltının olduğu belirtildi. ÖHD’li Bülent Çoban, alanda bayrak ve poster taşıdıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını söyledi.

İstanbul’un bazı ilçelerinde gözaltına alınmaların devam ettiğini belirten Çoban, biri hamile kadın, 2’si çocuk toplam 50 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Çoban, “Polise neden gözaltı işlemi yapılıyor diye sorduğumuzda ‘sakıncalı poster ve flama taşıdıkları için’ cevabını aldık. Bu poster ve flamalar girişte de vardı. O anda poster ve flamaya ses etmeyenler HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın ve HDP’lilerin sahnedeki konuşmalarının ardından bunları bahane ederek gözaltına işlemi yapmaya başladıklarını düşünmekteyiz. Ortada bir suç değil siyasi bir tahammülsüzlük var” diye konuştu.

Gözaltına alınanlar, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. 

 

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