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Yaşam

İstanbul'da hava perşembe ısınıyor

Türkiye'de hafta ortasına kadar sıcaklıklar düşecek, kar yağışı daha çok doğu bölgelerinde etkili olacak.

29 Ocak 2012 02:00

T24 - Türkiye'de hafta ortasına kadar sıcaklıklar düşecek, kar yağışı daha çok doğu bölgelerinde etkili olacak. İstanbul'da perşembeden itibaren sıcaklıklar artacak, güneş yüzünü gösterecek. Ankara ise bir hafta beyaz örtüyle kaplı olacak.
 

Erzurum'da Sibirya soğuğu

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava önümüzdeki haftanın ilk üç günü devam edecek. Çarşambaya kadar yurdun büyük bölümünde sıcaklıklar düşmeye devam edecek.


Hava raporuna ilişkin son durumu Hava Tahmin Uzmanı Metin Aydoğan NTV yayınında anlattı.


İstanbul'da yoğun bir kar yağışı beklenmiyor ancak hava sıcaklıkları düşecek. Gece saatlerinden itibaren kuzey kesimleri yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine girecek.


Pazartesi ve salı kar yağışı kentte aralıklarla sürecek. Çarşamba gününe kadar sıcaklıklar gece -3, -4 civarında, gündüz 1, 2 derece olacak. Sürücülerin ve vatandaşların buzlanmaya karşı dikkatli olması gerekiyor.



Perşembe güneş görülecek


İstanbullular perşembeden itibaren ise güneşi görmeye başlayacak. Perşembe ve cumadan itibaren sıcaklıklar da artacak.



Ankara bir hafta bembeyaz


Başkent'te de hafta ortasına kadar soğuk hava etkili olacak. Gece sıcaklığı önümüzdeki üç gün -12 civarında, gündüz de -2 ve -4 düzeyinde olacak.


Ankara'da hafta ortasına kadar hafif kar yağışı bekleniyor. Çarşambaya kadar sıcaklıklar düşecek. Kentteki sıcaklıklar sıfır derecenin altında olacağı için bir hafta boyunca beyaz örtü kalkmayacak.



Kar yağışı doğuda etkili olacak


Türkiye genelinde hafta ortasına kadar kuzey, iç ve doğuda yağış devam edecek. Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz'de yağış bekleniyor. Pazartesi ve salı günü doğuda kar yağışı daha fazla etkili oluyor. Güneydoğu Anadou'nun tamamında yoğun kar yağışı görülebilir. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'daki vatandaşların özellikle pazartesi ve salı günü dikkatli olması gerekiyor.



En soğuk bölge İç Anadolu


Bugün en soğuk bölge İç Anadolu ve Doğu Anadolu. En soğuk illler gündüz itibariyle -3 dereceyle Kayseri, Sivas ve Ankara. Doğu bölgelerde Erzurum'da en yüksek sıcaklık -7 derece olacak.


 

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