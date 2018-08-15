İstanbul'da hastane yangını

Sultanbeyli’de özel bir hastanenin çatısında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kontrol altına alınırken, itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

Edinilen bilgilere göre Sultanbeyli’de bulunan özel bir hastanenin çatı katında yangın meydana geldi. Çatı katında depo olarak kullanılan alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sultanbeyli, Yenişehir, Yenidoğan ve Kartal itfaiye gruplarından ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek büyümesini engelledi.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, itfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.