İstanbul'da hangi yollar kapatılacak?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Birinci Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile ilgili güvenlik önlemleri kapsamında 9 Şubat Pazartesi’den itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı. Üstelik aynı gün 15 gündür tatil olan okullarda eğitim tekrar başlıyor ve İstanbul'da karla karışı yağmur yağışı bekleniyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 9-10 Şubat tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Birinci Maliye Bakanları ve merkez bankası Başkanları Toplantısı ile ilgili olarak alınacak emniyet ve trafik tedbirleri çerçevesinde Şişli çevresinde bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.



Açıklamada, 9 Şubat Pazartesi günü saat 08.00’den itibaren toplantının sona ereceği tarihe kadar toplantıya katılacakların geçişleri esnasında kademeli olarak trafiğe kapatılacak yolların yerine alternatif yollar da belirtildi.



Alternatif yollar

Güvenlik önlemleri kapsamında Mete Kavşağı, Adil Baba Kavşağı trafiğe kapatılırken, alternatif yollar ise şöyle sıralandı: “Dolmabahçe, Vodafone Arena Stadyumu arkasından gelen akım Asker Ocağı Caddesi başından Gümüşsuyu istikametine yönlendirilecek. Taş Kışla Caddesi’nden gelen akım Adil Baba Kavşağı’ndan Küçük Çiftlik Caddesi’ne yönlendirilecek. Taksim Meydanı’ndan Mete Kavşağı’na dönüşler, AKM önünden Gümüşsuyu Caddesi’ne yönlendirilecek. Divan Kavşağı’ndan Mete Kavşağı’na gelen akım, tünel içi ve tünel üstünden Cumhuriyet Caddesi’ne yönlendirilecektir.”