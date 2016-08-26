İstanbul'da hangi araç, hangi köprüden geçecek?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan , Asya ile Avrupa’yı üçüncü kez birleştiren, dünyanın en geniş köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün açılışını bugün yapacak. Köprünün açılmasıyla dingil mesafesi 3.20 altında olan panelvan, kamyonet ve vam dışında 1. sınıf tüm araçlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçebilecek. Taksi, dolmuş ve İETT otobüsleri için de bu yeni uygulama geçerli olacak. 1. sınıf tüm araçlar, kamyon ve kamyonet dışında dingil mesafesi 3.20 ve üzerinde olan 2. sınıf araçlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçebilecek. Kamyonet, kamyon ve diğer tüm araçlar ise Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçebilecek.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, Türkiye’de temaslarda bulunan Bahreyn Kralı’nın da katılacağı açılışta Erdoğan’ın köprüden bir süre ücretsiz geçiş müjdesi de vermesi bekleniyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’nun açılış törenine Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegoviç, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic, Gürcistan Başbakan Birinci Yardımcısı Dimitri Kumsisihvili’nin yanısıra çok sayıda ülkenin ulaştırma ve ekonomi bakanları da katılacak.

Cumhurbaşkanlığı’ndan törenle ilgili yapılan açıklamada, Erdoğan’ın Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov ve Bosna-Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç ile ayrıca ikili görüşmeler yapacağı da belirtildi.



10 şeritten oluşacak

59 metrelik genişliğiyle bittiğinde dünyanın en geniş köprüsü unvanını alacak olan 3. Köprü 8 şerit karayolu 2 şerit demiryolu olarak toplam 10 şeritten oluşacak. Deniz üzerindeki uzunluğu bin 408 metre toplam uzunluğu ise 2 bin 164 metre olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün toplam maliyeti 4,5 milyar liraya ulaştı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, kule yüksekliği ve ara açıklığıyla dünyanın en büyüğü unvanını alacak. Köprüden geçiş ücreti otomobiller için 3 dolar+KDV olacak.

Erdoğan sürpriz yapabilir

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kurban Bayramı’nda Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün ücretsiz olup olmayacağı sorusuna, “Osmangazi Köprüsü hemen bayram tatilinin başlangıcıyla açıldığı için sayın Cumhurbaşkanımızın öyle bir talimatı oldu. Dolayısıyla ücretsiz oldu. Eğer ‘26’sından bayrama ücretsiz olsun’ derseniz 26 gün ücretsiz yapmak lazım ki bu sürdürülebilir değil. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman sürprizler yapmayı sever. O gün bir talimatları olursa birlikte değerlendiririz. Biz de 26’sında Sayın Cumhurbaşkanımızdan öğrenmiş olacağız” yanıtını vermişti.

Çamlık kavşağından girilecek, odayeri kavşağından Mahmutbet'e çıkılacak

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu bugün yapılacak törenle açılıyor. Projenin ikinci ayağını oluşturan ve 2018 yılı sonunda tamamlanması planlanan 257 kilometrelik Akyazı-Kurtköy, Odayeri-Kınalı -Odayeri karayollarının tamamlanmasıyla Akyazı’dan otoyola giren bir araç, İstanbul’a hiç girmeden Kınalı kavşağına kadar gidebilecek.

Yapımına 39 ay önce başlanan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara otoyolu için saat 16.00’da düzenlenecek törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, yerli ve yabancı konuklar katılacak.

Kamyonlar nasıl kullanılacak?

Köprünün açılmasıyla birlikte ağır tonajlı araçlar zorunlu olarak Yavuz Sultan Selim köprüsüne yönlendirilecek. Bunun da özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü trafiğini olumlu yönde etkilemesi bekleniyor. Örneğin İstanbul’a meyve getiren bir kamyon, Tem karayolu Ümraniye, Çamlık kavşağından yeni otoyola girerek Reşadiye, Riva ve Poyrazköy güzergahını izleyerek Yavuz Sultan Selim Köprüsüne ulaşacak. Köprüyü geçtikten sonra önce Odayeri kavşağına ulaşan araç buradan bağlantı yolunu kullanarak Mahmutbey kavşağına kadar gelebilecek.

Köprüye nasıl ulaşılır?

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne en yakın katılımlar ise Avrupa yakasında Uskumruköy, Anadolu yakasında ise Riva kavşağında bulunuyor. Sürücüler buradan otoyola katılarak köprüye kısa sürede ulaşabilecekler. Bunların dışında Anadolu yakasında Reşadiye kavşağı, Çamlık kavşağı, Paşaköy kavşağı ve Sancaktepe bağlantı yolu Avrupa yakasında Odayeri kavşağı ve Mahmutbey kavşağını kullanacak sürücüler, otoyola giriş ve çıkış yapabilecekler. Kuzey Marmara otoyoluna yayaların, motorsuz araçların, traktörlerin, bisikletlerin girmesi yasak.

257 kilometrelik ikinci etap

2018 yılı sonunda açılacak

Projede , Marmaray ve İstanbul Metrosu ile entegre edilecek raylı sistemle Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve yeni yapılacak 3. Havalimanı da birbirine bağlanacak. Projenin devamında 165 kilometrelik Kurtköy-Akyazı ve 88 Kilometrelik Kınalı-Odayeri otoyolları bulunuyor. Toplam uzunluğu 257 kilometrelik otoyollarda çalışmaların devam ettiği 2018 yılının sonunda tamamlanarak sisteme katılması bekleniyor. Bu iki otoyolun sisteme katılmasıyla Akyazı’dan otoyola giren bir araç, İstanbul’un içine hiç girmeden Kınalı kavşağına kadar gidebilecek.

Hangi araç hangi köprüden geçecek?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Dingil mesafesi 3.20 altında olan panelvan, kamyonet ve vam dışında 1. sınıf tüm araçlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçebilecek. Taksi, dolmuş ve İETT otobüsleri için de bu yeni uygulama geçerli olacak.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

1. sınıf tüm araçlar, kamyon ve kamyonet dışında dingil mesafesi 3.20 ve üzerinde olan 2. sınıf araçlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçebilecek.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü

Ağır tonajlı araçlar, kamyonet, kamyon ve diğer tüm araçlar Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçebilecek.

İstanbul'daki köprü ücretleri ne kadar?

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ücreti otomobiller için 3, ağır vasıta için 15 dolar.