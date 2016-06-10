İstanbul’da halk otobüsüne taşlı saldırı!

İstanbul’da halk otobüsünün yolu kesilerek taşlı sopalı saldırıya uğradı. Saldırı anında güvenlik kameraları da kayıttaydı.

Hürriyet’in haberine göre, Sultanbeyli Uzundere mevkinde öğlen saatlerinde seyir halinde giden Kasım Yılmaz idaresindeki Özel Halk Otobüsünün önü araçla kesildi. Hızla araçtan inen kişiler öfkeyle otobüse yürüdü.

Şoför, otobüsün kapılarını açmayınca atılan taşlarla otobüsün camları kırıldı. Halk otobüsünün güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise şoförün ve yolcuların panik yaşadığı görülüyor. Atılan taşlarla camların kırılmasının ardından şoförün, kapıları açarak yolcuları indirdiği, daha sonra ise yolunu kesen aracın plakasını eline yazdığı görülüyor.