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İstanbul'da 'gizemli' özel harekat operasyonu

Halıcıoğlu'nda organize ve özel harekat polisleri saat 06.00 sıralarında apartmana girip daireye baskın düzenledi

25 Şubat 2015 10:16

İstanbul'da özel harekât timlerinin de destek verdiği operasyonda pek çok adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon hakkında açıklama yapılmadı.

Operasyon yapılan adreslerden biri de Beyoğlu, Halıcıoğlu Mahallesi, Erenler Tekkesi Sokak'taki bir evdi... Organize ve özel harekat polisleri saat 06.00 sıralarında apartmana girip daireye baskın düzenledi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Hakan Kaya ve Ozan Ural’ın haberine göre, operasyonun ardından özel harekat timleri bölgeden ayrıldı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler baskın yaptığı evde aramalarını sürdürürken; operasyonun içeriği hakkında ise henüz bir bilgi verilmedi.

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