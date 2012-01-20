-İstanbul'da gemi kazası İSTANBUL (A.A) - 20.01.2012 - Zeytinburnu açıklarında demirlemeye çalışırken, demirli gemilere sürterek, batma tehlikesi geçiren ''Kayan-1'' adlı kuru yük gemisine müdahale ediliyor. Alınan ilk bilgilere göre, sabah saatlerinde Ahırkapı B-7 demir bölgesinde demirlemeye çalışan ''Kayan-1'' adlı kuru yük gemisi, kuvvetli lodosun etkisiyle, burada bulunan diğer 2 gemiye sürttü. Arka bölümünden su almaya başlayarak hafif yan yatan Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince yapılan müdahale sürüyor. Bu arada, gemide bulunan mürettebat da içeri dolan suyu tahliye etmeye çalışıyor.