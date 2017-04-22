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İstanbul'da 'FETÖ' operasyonu; gözaltılar var

Operasyonun içeriği hakkında bilgi verilmedi

22 Nisan 2017 10:12

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ' soruşturması kapsamında İstanbul’da birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

DHA'nın haberine göre, operasyona Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri ve Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Operasyon kapsamında Üsküdar, Küplüce Mahallesi Gayret sokakta bulunan bir apartmanın 3 katındaki bir daireye, özel harekat polislerinin desteğiyle baskın yapan ekipler dairede aramalar yaptı. Aramalar sırasında özel harekat polisleri de bina dışında önlem aldı.

Polis ekipleri, Yavuztürk Mahallesi Bayramiçli Mehmet sokakta bulunan bir binaya ÿve Ümraniye Atatürk Mahallesi Gürbüz Sokaktaki bir apartmana da baskın düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, operasyonun içeriği hakkında bilgi verilmedi.

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