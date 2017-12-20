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 İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU: 30 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ'nün şifreli haberleşme programı 'Bylock' kullandığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı

20 Aralık 2017 12:50

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ\'nün şifreli haberleşme programı \'Bylock\' kullandığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri  hakkında gözaltı kararı bulunan 59 şüpheliyi yakalamak için çok sayıda adrese baskın düzenledi. Yapılan operasyon kapsamında 30 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri hakkında gözaltı kararı bulunan ve henüz yakalanamayan şüphelileri yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

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