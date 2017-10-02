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 İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU: 13 GÖZALTI

  Haber : Çağatay KENARLI, İstanbul DHA  İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında sabah saatlerinde 36 adrese operasyon düzenlendi

02 Ekim 2017 13:43

 
Haber : Çağatay KENARLI, İstanbul DHA 
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında sabah saatlerinde 36 adrese operasyon düzenlendi. Örgütünün şifreli mesajlaşma programı \'Bylock\' kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 36 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı üzerine polis ekipleri şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi. Yapılan operasyon kapsamında 13 kişi gözaltına alınırken, polis ekiplerinin 23 kişiyi yakalaması için çalışmaları devam ediyor. Ekipler yaptığı aramalarda çok sayıda yazılı ve basılı örgütsel doküman ele geçirdi.


 
 

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