T24 LogoT24 Logo
Gündem

İSTANBUL'DA 'FETÖ' OPERASYONU

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, İstanbul'daki birçok adreste FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi

04 Kasım 2017 09:58

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, İstanbul\'daki birçok adreste FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde kent genelinde FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sivil polis araçlarıyla sağlık kontrolünden geçirilmek için Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne getirildi. Burada yapılan işlemlerin ardından şüpheliler, Fatih Vatan Caddesi\'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
----------------------------
- Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
- Gözaltına alınanların sağlık kontrolüne getirilmesi
- Araçlarla hastaneden ayrılmaları

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Hakan KAYAAli Kerem BENGİDHA  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleMüdürlüğü TEMFETÖPDYOperasyondaTerörle MücadeleMüdürlüğüGözaltınaHaseki EğitimAraştırma HastanesiBuradaFatih Vatan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24