İSTANBUL'DA 'FETÖ' OPERASYONU

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, İstanbul\'daki birçok adreste FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde kent genelinde FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sivil polis araçlarıyla sağlık kontrolünden geçirilmek için Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne getirildi. Burada yapılan işlemlerin ardından şüpheliler, Fatih Vatan Caddesi\'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

- Gözaltına alınanların sağlık kontrolüne getirilmesi

- Araçlarla hastaneden ayrılmaları