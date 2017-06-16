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15 Temmuz Darbe Girişimi

İstanbul'da 'FETÖ' operasyonu

Ekipler tarafından önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı

16 Haziran 2017 10:56

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 'FETÖ'ye yönelik kent genelinde  sabah saatlerinde operasyonu düzenlendi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyona çok sayıda sivil ekip destek verdi.

Ekipler tarafından önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.İstanbul genelinde yapılan operasyonun içeriği hakkında bilgi verilmedi.

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