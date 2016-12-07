İstanbul'da eylem hazırlığındaki IŞİD üyesi yakalandı

İstanbul'da, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen IŞİD üyesi bir kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, IŞİD terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, örgüt mensubu M.Ö'nün (25) eylem hazırlığı yaptığı belirlendi.

Terör örgütünün emriyle, vatandaşların ve turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği mekanlar ile turist kafilelerine yönelik keşif çalışmaları yaptığı tespit edilen M.Ö, İstihbarat ve Terörle Mücadele ekiplerinin Bağcılar'da düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak Metris T Tipi Cezaevine gönderildi.