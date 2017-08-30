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İstanbul'da eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 6 IŞİD'li yakalandı

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor

30 Ağustos 2017 04:43

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri IŞİD'e yönelik dün akşam 22.00 sıralarında 2 ilçede operasyon düzenledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, TEM ekipleri çatışma bölgeleriyle bağlantılı olan ve daha önce çatışma bölgelerinde bulunduklarını tespit ettiği 6 yabancı uyruklu teröristi yakalayarak gözaltına aldı.

Polis ekipleri şüphelilerin eylem hazırlığı içinde olduklarını ileri sürdü. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesinde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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