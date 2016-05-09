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Yaşam

İstanbul'da esrarengiz cinayet; iş arkadaşları elleri ve ayakları bağlanmış cansız bedenini buldu

47 yaşındaki Mustafa Yadaş, bir AVM'de tezgâhtar olarak çalışıyordu

09 Mayıs 2016 07:00

İstanbul Şişli, önceki gece sırlarla dolu bir cinayete sahne oldu. Bir alışveriş merkezindeki mağazanın kozmetik reyonunda tezgâhtar olarak çalışan 47 yaşındaki Mustafa Yadaş, sabah işe gitmedi. Yadaş telefonlarına da cevap vermeyince arkadaşları iş çıkışı Kuştepe İzzetpaşa Mahallesi’ndeki evine gitti. Uzun süre zili çalmalarına rağmen kapı açılmayınca camı kırarak eve giren arkadaşları, korkunç bir manzarayla karşılaştı. Yalnız yaşadığı öğrenilen Mustafa Yadaş’ın cansız bedeni, yatak odasında elleri ve ayakları bağlı şekilde yüz üstü yatıyordu. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri gitti. Polis, Yadaş’ın ağzına da peçete doldurulduğunu tespit etti.

 

Kapıda zorlama yok

 

Habertürk’ten Müslim Sarıyar’ın haberine göre, yapılan incelemenin ardından Mustafa Yadaş’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olay yerinde parmak izi çalışması yapan polis ekipleri kapıda herhangi bir zorlama olmadığını tespit edince, katil ya da katillerin tanıdık olabileceği ihtimali ağırlık kazandı. Polis şimdi, esrarengiz bir cinayete kurban giden Yadaş’ın cep telefonu ile çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını mercek altına aldı.

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