-İSTANBUL'DA EŞİTLİK BOZULMADI İSTANBUL (A.A) - 07.04.2011 - Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Gençlerbirliği 1-1 berabere kaldı. 51. dakikada İbrahim Akın'ın ceza sahası içinden sert vuruşunda, Mahmut'a çarparak kaleye yönelen topu, kaleci Serdar son anda üstten kornere çeldi. 54. dakikada İbrahim Akın'ın pasında sağdan ceza sahasına giren Tum'un vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti. 55. dakikada İbrahim Akın'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Serdar, topu direğin dibinden kornere attı. 61. dakikada Holmen, ceza sahasında Mehmet'in müdahalesiyle yerde kalınca, hakem Halis Özkahya İstanbul Büyükşehir Belediyespor lehine ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. 62. dakikada penaltı atışını kullanan Holosko, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak, skoru 1-1 yaptı. 71. dakikada Jedinak'ın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Mustafa'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Hasagic'te kaldı. 73. dakikada Hurşut'un ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı ortada, kaleye yönelen top yan direkten oyun alanına döndü. Daha sonra Hasagic meşin yuvarlağı kontrol etti. 79. dakikada Azofeifa'nın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti. 90+3. dakikada Zec'in pasında ceza sahasında müsait durumda topla buluşan Hurşut'un vuruşunda, Hasagic topu çelerek kalesinde önemli bir tehlikeyi önledi ve karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı. Stat: Atatürk Olimpiyat Hakemler: Halis Özkayha xx, Selçuk Kaya xxx, Mehmet Şahan Yılmaz xxx İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Hasagic xx, Rızvan xx, Serhat Akyüz x, Metin xx, Ekrem xx, Cihan xx, Efe xx, Holmen xx, İbrahim Akın x (Dk. 81 Tevfik x), Gökhan Ünal x (Dk. 46 Tum xx), Holosko xxx (Dk. 75 İskender x) Gençlerbirliği: Serdar xx, Mehmet xx, Aykut xx, Mahmut xx, Murat xx, Yasin xx (Dk. 63 Azofeifa x), Cem Can x, Jedinak xx, Hurşut xx, Oktay xx (Dk. 88 Erdal ?), Mustafa xxx (Dk. 75 Zec x) Goller: Dk. 21 Mustafa (Gençlerbirliği), Dk. 62 Holosko (Penaltıdan) (İstanbul Büyükşehir Belediyespor) Kırmızı Kart: Dk. 84 Serhat Akyüz (İstanbul Büyükşehir Belediyespor) Sarı Kartlar: Dk. 52 İbrahim Akın, (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Dk. 54 Oktay, Dk. 61 Mehmet, Dk. 73 Murat (Gençlerbirliği)