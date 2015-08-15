İstanbul'da en yüksek kira Kapalıçarşı'da

Dünyanın en eski ticaret alanlarından biri olarak kabul edilen Kapalıçarşı'daki Kalpakçılar Caddesi İstanbul'da metrekare başına 3 bin 500 dolara varan kira bedelleriyle İstanbul'ın en pahalı noktası oldu. Kalpakçılar Caddesi'ni İstiklal Caddesi ve Bağdat Caddesi izledi.

Beyazıt, Nuruosmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşısı "Kapalıçarşı", metrekare başına 3 bin 500 dolara varan kira bedeli ile İstanbul'un en pahalı noktası oldu. Eva Gayrimenkul Değerleme, aylık kira bedeli bakımından İstanbul'un en değerli caddelerini sıraladı. Buna göre Kapalıçarşı'nın kalbi Kalpakçılar Caddesi, metrekare başına aylık 2 bin dolardan başlayıp 3 bin 500 dolara kadar varan kira bedeli ile İstanbul'un, dolayısıyla Türkiye'nin en değerli yeri oldu.

İstiklal Caddesi ikinci sırada

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kapalıçarşı'yı kira pahalılığında İstiklal Caddesi takip etti. Turistlerin uğrak yeri olan İstiklal Caddesi'nde aylık kiralar metrekare başına 250 dolardan başlıyor, 500 dolara kadar çıkıyor. İstiklal Caddesi'ni kira metrekare fiyatı 540 ila bin 60 lira arasında değişen Bağdat Caddesi, 157 dolar ila 250 dolar arasında değişen Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi, 250 ila 600 lira arasında değişen fiyatlarla da Beşiktaş-Çarşı takip etti. Buraların hemen devamında ise 250-400 lira arasında değişen metrekare fiyatı ile Bahariye Caddesi, ortalama 200 lira ile Alemdağ Caddesi, 150-400 lira ile Bakırköy-İstasyon Caddesi, 50-150 dolarla Halaskargazi-Cumhuriyet Caddesi, 80-300 lira ile de Fatih-Fevzipaşa Caddesi geldi.

Çarşı sınırlı yükseliyor

Konuyla ilgili konuşan Eva Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, metrekare başına 3 bin 500 dolara varan kira bedeli ile Türkiye'nin en pahalı caddesi olan Kapalıçarşı, Kalpakçılar Caddesi'nde bulunan dükkanlarda son 1 yılda yaklaşık yüzde 20 kira artışının yaşandığını söyledi. Kalpakçılar Caddesi'nin Türkiye genelinde başka bir emsali olmadığından bu artışın olağan kabul edildiğini aktaran Yazıcı, "Kiralamalar altın üzerinden yapılmaktadır, artışın bir kısmı da bundan kaynaklanmaktadır" dedi.

Son 1 yıl içerisinde kira fiyatı en çok artan caddenin Kapalıçarşı Kalpakçılar Caddesi olduğunu vurgulayan Yazıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Bunun temel nedeni, bu caddenin benzeri olmayan ve dünyanın şu anda en kıymetli caddelerinden biri olmasıdır. Burada esnafın büyük çoğunluğu yüz yıllardır gelenek, göreneklerinden hala vazgeçmemiş durumdadır. Bu nedenle dükkanların satışları bile hala kilo altın üzerinden yapılmaktadır. Listede yer alan diğer caddeleri incelersek, şehir merkezinde genel olarak ön plana çıkan caddelerin zaten alışveriş merkezlerinin yaygınlaşmasından önceki dönemde de popüler caddeler olduğunu görmekteyiz. Bu caddeler her daim hareketliliklerini korumuş ve tercih edilen caddelerdir."

Alemdar da gözde caddelerden

Yazıcı, Alemdağ Caddesi'nde bulunan mağazalarda ise yüzde 5 ile 10 arasında bir kira artışının yaşandığını kaydetti. Beşiktaş-Çarşı'da ise metrekare birim kira bedellerinde son 1 yılda düşüş görüldüğünü aktaran Yazıcı, "Beşiktaş-Çarşı, değer yükselişinin en sınırlı olduğu caddedir. Bunun temel sebebi, mal sahiplerinin geçen sene yapmış olduğu yüksek oranda kira artışlarına, bu yıl kiracılar tarafından karşılık alamamış olmalarıdır. Bu yüzden Beşiktaş- Çarşı'da kira rakamlarında azalma yaşanmıştır" şeklinde konuştu.

Acıbadem yakın dönemde daha popüler olacak

Cansel Turgut Yazıcı, Pendik-19 Mayıs Caddesi ile Acıbadem Caddesi'nin yakın dönemde popüler olmasını bekledikleri caddelerin başında geldiğini söyledi. Yazıcı, bunun sebebinin bu bölgelerde nüfus yoğunluğunun artmasıyla birlikte bölgenin talep ve ihtiyaçlarına karşılık vermekte ön plana çıkmaya başlaması olduğunu dile getirdi. Vakit kaybetmeden alışveriş, gerektiğinde pazarlık yapmak ve kapalı bir ortama bağlı kalmaktansa daha özgürce hareket edebilmenin insanları sokaklara yönlendirdiğine işaret eden Yazıcı, bazı caddelerdeki mağaza cirolarının alışveriş merkezlerinin üzerine çıkmasının da perakende firmalarını caddelere yönlendirdiğini ifade etti.

Sinerji vurgusu

Alışveriş merkezlerinde ödenen ortak alan giderlerinin olmaması ile bodrum-asma kat gibi depo alanlarının caddeleri cazip kıldığını vurgulayan Yazıcı, "Öte yandan dükkanların tek başına sinerji yakalaması ve müşterileri

çekmesi, diğer toplu halde çekim oluşturan alışveriş merkezlerine göre daha zordur" şeklinde konuştu.