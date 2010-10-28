İstanbul'da, Emniyet teşkilatını şoke eden skandal!

T24 - Ahlak Büro Amirliği'nde görevli 4 polis, Avcılar’daki bir ocakbaşına geldi, 7'si kadın 11 kişiyi polis minibüsüne doldurdu. 10 kişi yolda bırakıldı, polisler Azeri uyruklu kadını ormana götürüp tecavüz etti.



Akşam Gazetesi’nden Önder Şuşoğlu’nun haberine göre bir ocakbaşında başlayıp ormanda tecavüzle biten ve Emniyet teşkilatını şoke eden rezalet iddialara göre şöyle gerçekleşti:



- Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak-Kumar Büro Amirliği'nde görevli 4 sivil polis, 13 Ekim gecesi, 03.00 sularında Avcılar'daki bir ocakbaşına geldi. Polisler, kimlik uygulaması yaptı. Ekip, aralarında işletmeci Y.A. ile, 3'ü yabancı, 4'ü Türk kadın olmak üzere 11 kişiyi polis minibüsüne doldurdu.



- Mekan sahibinden bin lira rüşvet alan polisler, minibüsteki şahısların bir kısmını Avcılar'da, bir kısmını da işletemeci Y.A. ile birlikte Küçükcekmece'de araçtan indirdi. Minibüste sadece, 3 kadın kaldı.





ÖNCE TACİZ SONRA TECAVÜZ



- Polisler, iddiaya göre önce M.Ö. adlı kadına minibüste tacizde bulundu. M.Ö., Yenibosna'da, diğer bir kadın ise Küçükçekmece Gölü kenarında araçtan indirildi.



- Polis aracında bu kez sadece Azeri uyruklu 32 yaşındaki A.Ş. kaldı. Kadını ormanlık alana götüren polisler, burada tecavüz etti.



- Kabus bitmedi. Perişan haldeki kadın, sabaha karşı buradan alınıp bu kez başka bir ağaçlık alana götürüldü ve cinsel şiddet sürdü.





POLİSE SIĞINDILAR



- Polislerin elinden kurtulan tecavüz mağduru kadın ile daha önce bırakılan kişiler, mekan işletmecisi Y.A.'yı da yanlarına alarak Avcılar Ambarlı Polis Merkezi'ne sığındı.



- Emniyet olaya el koydu, savcılık talimat verdi. Harekete geçen ekipler, polis memurları A.K., M.K., E.G. ve S.D.'yi gözaltına aldı.





ŞİDDETİN İZLERİ ARANIYOR



- Tecavüzün izleri önce polis minibüsünde arandı. Genç kadının çamaşırı kriminal laboratuvara gönderildi.



- Polis memurundan ise inceleme için kan örnekleri alındı.





SAHTE PARA DA ÇIKTI



Polİs memurlarından, A.K.'nin üst aramasında ise sahte dolarlar bulunduğu polis tutanaklarına geçti. Polisler hakkında 'cinsel istismar ve alıkoyma' ve 'sahte dolar bulundurmak' suçlarından işlem yapıldı.