T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul’da elektrikler yine kesiliyor

İstanbul Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelere 2 Kasım'da elektrik verilemeyecek

01 Kasım 2016 01:55

İstanbul'da Ataşehir, Maltepe, Pendik ve Sultanbeyli'nin bazı mahallelerinde 2 Kasım'da elektrik kesintisi uygulanacak.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ataşehir'de 10.00-13.00'te, Küçükbakkalköy Mahallesi Bağlık, Ali Ay, Ülker, Cengizhan, Sevda, Katip sokakları, Maltepe'de 09.00-13.00'te, Orhantepe Mahallesi Şehit Ahmet Güvenç, Bucak Sahil Yolu, Yukarı Mahalle Çırçır Sokağı, Yalı Mahallesi Sahil Yolu, Mercan Çıkmazı ve Evrim Çıkmazı elektrik alamayacak.

Pendik'te 08.00-12.00'de, Yenişehir Mahallesi Zambak, Reyhan, Gül, Akkaya, Erdem, Eşref Bitlis, Gökay, Menekşe, Millet, Mustafa Akyol sokakları, 13.00-15.00'te, Yenişehir Mahallesi Millet Sokağı, 15.00-17.00'de, Şeyhli Mahallesi Mimar Sinan Sokağı, Sultanbeyli'de 08.00-18.00'de, Mecidiye Mahallesi Selçuk Caddesi, Sürme, Arı, Rahmet, Saraçlı, Fesleğen, Işılay, Haliç, Safran, Karaçoban, Ahmet sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.

ETİKETLER

istanbulelektrikkesintisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24