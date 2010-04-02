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Yaşam

İstanbul'da elektrik kesintisi

02 Nisan 2010 13:38

T24- İstanbul'unArnavutköy, Zeytinburnu, Küçükçekmece ve Bağcılar ilçelerinde 3-6 Nisan tarihleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.


Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, Arnavutköy'de yarın 09.00-15.00 saatleri arasında 307, 308, 309, 310, 311, 379, 380. sokaklar, Genç Osman ve Mehmet Akif caddelerine elektrik verilemeyecek.


Aynı gün 09.00-11.00 saatleri arasında Zeytinburnu Adnan Kahveci, Zübeyde Hanım, Prof. Turan Güneş caddeleri, Şehit Er Yavuz Bahar, 18, 8/3, 5, 30/13, 6/1, 6, 6/5, 3, 3/3, 3/4, 3/5, 8, 30, 30/10 sokaklar ve civarında elektrik kesintisi uygulanacak.
Bağcılar'da da 4 Nisan Pazar günü 09.00-12.00 saatleri arasında Barbaros Mahallesi 9/2 sokak ve civarları, 5 Nisanda aynı saatler arasında Barbaros Mahallesi 8. Sokak ve civarı, 6 Nisanda da yine aynı saatler arasında Barbaros Mahallesi Mahmutbey Caddesi ve civarları elektrik alamayacak.


Küçükçekceme'de 6 Nisanda 10.00-16.00 saatleri arasında Kanarya Mahallesi, Köknar, Leylek ve Dr. Sadık Ahmet caddeleri, Can, Erguvan, Pelikan, Çalıkuşu, Ümit Yaşar, Karaoğlan, Limon, Hurma, Mandalina, Toy ve Bülbül sokaklar ile civarına elektrik verilemeyecek.

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