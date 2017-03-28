İstanbul'da elektrik kesintisi

İstanbul'un Avrupa yakasında bazı ilçelere 30 Mart Perşembe günü planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Şişli ilçesinin bazı mahallelerinde saat 09.00-16.00 arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

Küçükçekmece'nin bazı mahallelerinde 09.00-16.00, Bayrampaşa'nın bazı bölgelerinde 09.00-13.00 ve Esenyurt'un bazı mahallelerinde de 09.00-18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi meydana gelecek.

Aynı gün, Sarıyer'in bazı mahallelerinde saat 09.30-16.30, Zeytinburnu'nda 10.00-13.00 ve Avcılar ve Güngören ilçelerinin bazı mahallerinde de 10.00-14.00 arasında elektrik kesilecek.

İstanbul'un Eyüp ilçesinin bazı mahallelerine 12.00-19.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesindeki ilgili bölümden ulaşabilecek.