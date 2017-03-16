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Yaşam

İstanbul'da elektrik kesintisi

Avrupa yakasındaki 11 ilçenin bazı bölgelerinde 19 Mart'ta elektrik kesintisi uygulanacak

16 Mart 2017 23:01

İstanbul'un Avrupa yakasındaki bazı ilçelere 19 Mart Pazar günü planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Esenyurt, Beylikdüzü, Fatih, Avcılar, Arnavutköy, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Bahçelievler, Çatalca ve Kağıthane ilçelerinin bazı mahallelerinde değişik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

Bu ilçelerin bazı mahallelerine 19 Mart Pazar günü 00.01-02.00, 02.00-05.00 ile 08.00-20.00 arasında farklı saatlerde elektrik verilemeyecek.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları" bölümünden ulaşabilecek.

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