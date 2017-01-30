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Yaşam

İstanbul'da elektrik kesintisi

İstanbul Anadolu yakasında elektrik kesintisi yaşanacak

30 Ocak 2017 22:41

İstanbul'da Ataşehir ve Kadıköy'ün bazı mahallelerine 1 Şubat'ta elektrik verilemeyecek.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ataşehir'de 09.00-11.00'de, Ferhatpaşa Mahallesi Anadolu, Yeditepe, 6, 4, 9, Mareşal Fevzi Çakmak, 15, 17, 38, 31, 27, 35, 33. sokakları, 14.00-16.00'da, Kayışdağı Mahallesi Akdeniz Sokak, Ferhatpaşa Mahallesi Toplum, 77, 46, Ulu Önder, Seyitnizam, Mareşal Fevzi Çakmak, 51, 44, 47, 49. ve 48. sokakları, Mevlana Mahallesi Akdeniz Sokak elektrik alamayacak.

Kadıköy'de 11.00-13.00'te, Caddebostan Mahallesi Çam Fıstığı, Ethem Efendi, Caddebostan İskele, Bağdat sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.

 

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